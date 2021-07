Americano John Textor espera para comprar o Benfica

O negócio entre José António dos Santos e John Textor, com vista à compra e venda de 25% do capital social da Benfica SAD, está suspenso até ao final deste ano. Ambos mantêm firme a intenção de concretizar a operação, pela qual o investidor norte-americano está disponível a pagar 50 milhões de euros.A prova de que este objetivo mantém-se inalterado é que Textor não levantou o depósito de um milhão de euros que fizera, como uma espécie de sinal para o negócio, no momento da assinatura do contrato-promessa de compra e venda das ações.