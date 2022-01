Rúben Amorim não está satisfeito com o desempenho diário de Matheus Nunes e além de o tirar no onze fez questão de lhe mandar um recado, após o jogo com o Vizela (2-0). “Da mesma forma que cresceu rápido, também pode descer”, disse.Matheus Nunes amuou, tal como o CM noticiou, após as escutas telefónicas no âmbito do processo ‘Cartão Vermelho’ que envolveram Hugo Viana, diretor-desportivo dos leões, e o empresário Jorge Mendes.