Amorim rejeita que Sporting seja equipa "mais capaz" na luta pelo título

O treinador Rúben Amorim rejeitou este domingo que o Sporting seja atualmente a equipa "mais capaz" na luta pelo título da I Liga de futebol nesta época e advertiu os jogadores para "não se deixarem embalar".

"Não. Não considero que seja a mais capaz. Considero que o Benfica tem os mesmos pontos, que o FC Porto vem logo atrás. Estamos num bom momento, a jogar bem, temos noção disso, não somos ingénuos, e queremos continuar. Mas sabemos que um resultado muda tudo", advertiu o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Antes, Amorim já tinha revelado que, ao longo desta semana, lembrou os jogadores de que "o campeonato é feito de vários momentos e sensações" e que têm de "saber lidar com isso, com todos os momentos do jogo e da época, sabendo que nada é eterno", nomeadamente os elogios à equipa.

"Isso foi algo falado esta semana com os meus jogadores, para não se deixarem embalar nessa conversa. O que interessa são os pontos, os momentos das equipas mudam com apenas um resultado e, portanto, nós não estamos à frente do Benfica, conhecemos o FC Porto, sabemos que não desiste, o [Sporting de] Braga também [não] e nós não temos qualquer tipo de ilusões em relação a isso", insistiu.

No fim, questionado a propósito de estar à beira de tornar-se no segundo treinador da história do Sporting com mais jogos à frente da equipa de futebol, o técnico voltou a apontar para instabilidade de que é feito o futebol e usou o exemplo do seu homólogo no Benfica.

"Quando treinamos um clube 'grande', tudo o que foi feito já não conta. E basta ver ao lado, no Benfica, o treinador que às vezes é contestado e no ano passado ganhou o campeonato. Nós ganhamos um dia, num clube 'grande', no dia a seguir, já nada conta", comentou o treinador que, frente ao Moreirense, vai cumprir o 194.º jogo pelo clube 'verde e branco'.

Sobre a visita ao Moreirense, lembrou que é um adversário que "venceu o [Sporting de] Braga e o FC Porto" e garantiu que mostrou aos jogadores "tudo" o que poderão encontrar, incluindo "um campo ligeiramente mais curto, principalmente na largura".

Sem confirmar que o avançado Paulinho vai voltar a ficar de fora por lesão, revelou que Rafael Nel, jovem de 18 anos que se estreou na quinta-feira, na visita ao Young Boys, "vai jogar pela equipa B", enquanto o defesa St. Juste "ainda não vai ser convocado", ao contrário de Diomandé, que regressou da seleção da Costa do Marfim, que venceu a CAN2023, "com fome de jogar".

"O Diomandé chegou muito bem, com fome de jogar. Isso eu senti. Muito sério. Nós, às vezes, esquecemo-nos um bocadinho da seriedade, da agressividade que ele traz à nossa equipa e assim que foi o primeiro treino sentimos que ele, nesse aspeto, está de volta. Fisicamente vai sentir um bocadinho, mas mais cedo ou mais tarde vai ter de ser lançado", apontou Amorim.

O Sporting visita o Moreirense na segunda-feira, em partida da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20h15, no Parque Desportivo Comendador Joaquim Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, e arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

A equipa orientada por Rúben Amorim segue em segundo lugar na I Liga, com os mesmos 52 pontos do que o líder, o Benfica, que este domingo recebe o lanterna-vermelha Vizela e tem mais um jogo disputado do que os 'leões'.