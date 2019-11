André Gomes fratura o pé durante empate do Everton

André Gomes fraturou este domingo o pé direito durante o empate (1-1) do Everton na receção ao Tottenham e enfrenta uma paragem na carreira de vários meses. Corria o minuto 78 quando o médio português sofreu uma entrada dura do sul-coreano Son, que o levou a torcer o tornozelo.O internacional pela seleção nacional agarrou-se de imediato à perna, com uma fratura exposta no pé, imagem que deixou os jogadores em estado de choque. Son, que foi expulso, desabou em lágrimas e os companheiros de equipa garantiram posteriormente que estava inconsolável no balneário.A gravidade da lesão obrigou a uma interrupção no jogo de seis minutos, para que André Gomes fosse assistido e preparado para o transporte de ambulância para o hospital."Este é um mau momento para nós. Vamos dar todo o apoio ao André e à sua família", disse o português Marco Silva, treinador do Everton, após o encontro para a Liga inglesa.