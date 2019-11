O desespero e as lágrimas do adversário de André Gomes após arrepiante lesão do português

Son Heung-min, futebolista do Tottenham, foi o responsável pela lesão arrepiante do internacional português André Gomes e não conseguiu conter as lágrimas em pleno relvado de Goodison Park.



O avançado sul-coreano foi imediatamente expulso pelo árbitro mas ficou no relvado para se inteirar da situação de André Gomes.





Entrada do Son em André Gomes, que quebrou sua perna, Son fica desesperado e sai de campo chorando... #ForçaAndré#EVETOT pic.twitter.com/2wvc3s2hSl — Marlon S. (@crf_marlon10) November 3, 2019

O momento da emoção que sentiu o sul-coreano está a correr mundo e são várias as fotografias que mostram isso mesmo.Recorde-se que esta lesão de André Gomes está a chocar o mundo do futebol. Lesionou-se com gravidade aos 77 minutos do jogo do Everton com o Tottenham, este domingo.As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis.