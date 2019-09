André Leão recorre ao Facebook para se despedir do Paços de Ferreira

O médio André Leão, histórico camisola 8 do Paços de Ferreira, colocou esta segunda-feira no seu Facebook uma mensagem de despedida do emblema da I Liga de futebol, num misto de agradecimento e votos de boa sorte.

"Chegou a hora de dizer adeus a este clube que me deu tanto. Mas, despedir-me não é só dizer adeus, é apoiar e desejar muito sucesso para esta jornada que ainda agora começou", escreveu André Leão.

No texto partilhado na sua rede social, o experiente médio, de 34 anos, deixou também agradecimentos a toda a estrutura, com foco especial nos "amigos (plantel)", com quem partilhou "os bons e menos bons momentos no clube", deixando votos de "muito sucesso".

Natura de Freamunde, onde fez a sua formação, André Leão cumpria a oitava temporada ao serviço do Paços de Ferreira, ficando associado à melhor temporada na história do clube, com o terceiro lugar alcançado na temporada 2012/13, e a consequente participação, na época seguinte, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante dos russos do Zenit.

Nesse duelo desigual, André Leão também fez história, ao anotar o primeiro golo de sempre do Paços numa eliminatória de acesso à 'Champions', num desfecho favorável aos russos, com um total de 8-3.

No início de 2017/18, a formação pacense conseguiu resgatar o seu histórico camisola 8 ao Valladolid, de Espanha, clube que o médio defensivo luso representou durante três temporadas, mas, no regresso a 'casa', André Leão foi perdendo influência e espaço na equipa.

Na presente temporada, André Leão contabiliza apenas sete minutos, na vitória por 2-1 diante do Estoril-Praia, da II Liga, em jogo de acesso à fase de grupos da Taça da Liga, tendo sido o 19.º elemento nos dois últimos encontros do principal campeonato.

O Paços de Ferreira ainda não oficializou a saída de André Leão, um dos jogadores mais caros do atual plantel.