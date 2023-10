Antigo futebolista de Benfica e Leixões Raul Machado morre aos 86 anos

O antigo futebolista internacional português Raul Machado, que vestiu as camisolas de Leixões e Benfica, morreu aos 86 anos, anunciaram este domingo os emblemas de Matosinhos e Lisboa.

"É com profunda dor e consternação que recebemos a triste notícia do falecimento de Raul Machado, uma das principais glórias do nosso clube. Bebé do Mar, Raul Machado foi o responsável por erguer a Taça de Portugal, conquistada em pleno Estádio das Antas, frente ao FC Porto (2-0)", recordou o Leixões, em comunicado.

Raul Machado "iniciou e terminou a carreira no clube do coração, emblema em que tem o nome gravado a letras de ouro para a eternidade", acrescentou o Leixões, clube do qual saiu para o Benfica, tendo alinhado pelos lisboetas entre 1962/63 e 1968/69.

O antigo central "ingressou no Benfica com 25 anos e conquistou seis Campeonatos Nacionais, duas Taças de Portugal e quatro Taças de Honra. Ao longo das sete épocas (1962-1969) em que vestiu a camisola do Benfica, representou ainda a seleção nacional por 11 vezes. O antigo defesa envergou a camisola do 'glorioso' em 265 jogos (206 oficiais) e apontou cinco golos", lê-se na nota de condolências das 'águias'.

De acordo com o Benfica, o funeral do antigo central está marcado para segunda-feira, a partir das 15:15, na Capela Mortuária da Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos, seguindo depois o cortejo fúnebre em direção ao Cemitério de Sendim.