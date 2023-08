Antigo guarda-redes neerlandês Jan Jongbloed morre aos 82 anos

O antigo guarda-redes neerlandês Jan Jongbloed, grande figura da geração dourada do futebol dos Países Baixos nos anos 1970, morreu na terça-feira aos 82 anos, de doença prolongada, confirmou esta quinta-feira a federação.

"Estamos tristes com a morte do antigo guarda-redes da 'Oranje' Jan Jongbloed. O guarda-redes lendário jogou duas finais do campeonato do mundo pela seleção. Os nossos sentimentos à família e amigos", pode ler-se numa publicação da federação neerlandesa na rede social Twitter.

Jongbloed tinha feito parte dos anos de ouro dos Países Baixos, tendo estados nos Mundiais de 1974 e 1978, que a 'Laranja Mecânica' perdeu na final, ficando também famoso por, na primeira, ter jogado sem luvas e com o número '8' nas costas, na derrota com a Alemanha Ocidental.

Jogou também na final de 1978, perdida para a Argentina, e as suas capacidades na baliza por clubes como o DWS, o Roda e o Go Ahead Eagles levaram-no a alinhar em mais de 700 partidas, retirando-se em 1985, aos 44 anos.

A morte do filho Eric, fulminado por um raio enquanto guarda-redes num jogo amador, pelo DWS em que o pai tinha começado a carreira, e um enfarte, um ano depois, motivaram a saída da carreira ativa.

Jongbloed era o último guarda-redes vivo da seleção neerlandesa de 1978, depois das mortes de Piet Schrijvers e Pim Doesburg, e trabalhou ainda no Vitesse como técnico.