António Silva é o homem do momento no Benfica e Roger Schmidt já vê o jovem central de apenas 18 anos como o patrão da defesa, mesmo à frente do capitão e consagrado Nicolás Otamendi.



As exibições do jogador, produto da formação encarnada, têm encantado o treinador alemão, que já tinha ficado muito surpreendido pela qualidade e, acima de tudo, maturidade demonstradas nos jogos de pré-temporada.