Antony desconvocado da seleção brasileira por acusação de agressões à ex-namorada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou esta segunda-feira a desconvocação do jogador do Manchester United Antony para jogos contra Bolívia e Peru devido à acusação de agressões à sua ex-namorada.

"Em função dos factos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira", indicou a CBF, em comunicado.

De acordo com a mesma nota, Gabriel Jesus, do Arsenal, foi convocado para substituir Antony nos jogos para as eliminatórias do Campeonato do Mundo de 2026.