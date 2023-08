O Arsenal ganhou a Supertaça de Inglaterra (Community Shield), ao vencer o Manchester City, no jogo que abriu a época futebolística naquele país. Uma partida recheada de drama, já que no décimo primeiro minuto do tempo de compensações dado pelo árbitro os citizens venciam por 1-0 (golo de Palmer aos 77’). Nessa altura, um remate do arsenalista Trossard, no seguimento de um pontapé de canto, mudou a história que estava pronta a escrever-se.A bola fez tabela num defesa do City e enganou o guarda-redes Ortega Moreno. O 1-1 acabou por forçar o desempate por pontapés da marca de penálti (decisão direta, sem prolongamento) e aí o Arsenal, eventualmente com os jogadores mais moralizados, foi mais forte. Depois de De Bruyne ter atirado ao poste e de Rodril ter permitido a defesa do guardião do Arsenal, o médio português Fábio Vieira (entrou aos 87’) fez o 4-1 no parcelar dos penáltis e selou o triunfo dos gunners. O único golo apontado pelo Manchester City da marca de onze metros foi apontado por outro português, Bernardo Silva. Rúben Dias também foi titular.