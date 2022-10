Um grande golo do português João Cancelo (20’) lançou este sábado o Manchester City para uma goleada, por 4-0, sobre o Southampton.





O City, que contou ainda com os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva no onze titular, teve sempre o jogo controlado e somou a sexta vitória consecutiva, o que lhe permitiu subir à liderança da Liga inglesa, ainda que à condição, pois o Arsenal só joga este domingo com o Liverpool.