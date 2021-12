João Cancelo foi a grande figura do Man. City na goleada (4-0) imposta este domingo ao Newcastle. O lateral português voltou a mostrar que vale ouro, com um golo e uma assistência. Isto numa altura em que está prestes a receber um considerável aumento de ordenado.









Cancelo soma três golos e sete assistências esta época. Este domingo, com um remate indefensável à entrada da área após boa jogada individual, marcou o primeiro golo desta temporada na Liga inglesa. Antes, tinha assistido Rúben Dias, o quarto passe para golo no campeonato.

O lateral tem um ordenado de 176 mil euros por semana, mas a imprensa inglesa avança que até ao fim da época terá um aumento de 66%, passando a receber 293 mil euros semanais. Cancelo ficará um pouco abaixo do vencimento planeado para Bernardo Silva: deve duplicar o ordenado dos atuais 176 mil para 352 mil euros por semana.





Com a vitória deste domingo, o City alargou a vantagem para o Chelsea - empatou (0-0) em casa do Wolverhampton (José Sá, Moutinho, Rúben Neves e Podence foram titulares, Trincão entrou aos 89’) - e Liverpool. Diogo Jota ainda marcou de cabeça, mas os reds empataram (2-2) com o Tottenham.