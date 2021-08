O jogo deste domingo (14h00) entre o Wolverhampton e o Tottenham, para a segunda jornada da Liga inglesa, será falado em português.









Do lado dos Spurs estará o treinador Nuno Espírito Santo, que comandou os Wolves nas últimas quatro épocas. Do outro, estará Bruno Lage, que fará a estreia no Molineux e que conta na sua ‘alcateia’ com nove lusos: José Sá, Nélson Semedo, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Podence (lesionado), Francisco Trincão e Fábio Silva.





Queremos vencer. Da última vez, criámos oportunidades e não conseguimos concretizar [derrota por 1-0 em casa do Leicester], mas estamos confiantes no nosso processo", disse Lage, não se focando no lado sentimentalista do jogo ao contrário do seu antecessor. "Será especial. Vou entrar com muito respeito e um sorriso nos lábios, mas com uma tarefa", apontou Espírito Santo.

Os jogos da Liga inglesa de ontem também ficaram marcados pela presença lusa. Diogo Jota marcou na vitória (2-0) do Liverpool em casa com o Burnley, já Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares na receção vitoriosa do Man. City ao Norwich (5-0).