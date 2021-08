Avançado espanhol Rafa Mir deixa Wolverhampton e reforça o Sevilha

O futebolista internacional espanhol Rafa Mir, avançado do Wolverhampton que esteve emprestado a vários clubes nas últimas épocas, é reforço do Sevilha, informou esta sexta-feira o clube andaluz.

"O Sevilha FC confirma um novo reforço para a época 2021/22, com a chegada do avançado espanhol Rafa Mir. Proveniente do Wolverhampton, da Liga inglesa, o avançado assina até 2027", refere o Sevilha no seu sítio oficial na Internet.

O clube, cuja equipa de futebol é treinada por Julen Lopetegui, lembra que o avançado, de 24 anos, é internacional sub-23 e esteve nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, torneio em que o jogador marcou três golos, com a Espanha a ser vice-campeã.

Na carreira, o espanhol não teve grãndes oportunidades nos 'wolves', clube a que chegou no primeiro ano do treinador português Nuno Espírito Santo, que o emprestou sucessivamente ao Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca.