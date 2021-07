Luso-brasileiro Marcos Paulo assina por cinco épocas com o Atlético de Madrid

O futebolista Marcos Paulo, internacional sub-19 por Portugal, é reforço do Atlético de Madrid para as próximas cinco épocas, depois de terminar contrato com o Fluminense, informou hoje o clube espanhol.

"O brasileiro converte-se em novo jogador 'rojiblanco'. O Atlético chegou a acordo com o jovem futebolista, que assinou um vínculo com o clube para as próximas cinco temporadas", indicam os 'colchoneros' no seu sítio oficial na Internet.

Marcos Paulo, de 20 anos, nasceu em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e é luso-brasileiro, por parte do avô materno português, o que o levou a representar a seleção portuguesa no torneio Internacional de Toulon, em 2019.

Na ocasião, o extremo disputou dois jogos com a seleção, como suplente na derrota frente ao Chile (1-0), e como titular na vitória diante da Inglaterra (3-2), num jogo em que marcou o primeiro golo de Portugal.

O futebolista fez toda a formação no Fluminense, equipa em que disputou 42 jogos e marcou oito golos na última época.