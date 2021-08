Bruno Fernandes entrou com a corda toda na jornada de abertura da Liga inglesa (Premier League). O médio internacional português fez uma exibição superlativa na goleada aplicada ao Leeds United (5-1) e assinou o primeiro hat trick desde a chegada ao Manchester United em janeiro de 2020. No final do jogo, não deixou de cumprir o ritual destas ocasiões: pediu a bola ao árbitro e levou-a para casa, com posterior dedicatória à mulher feita através das redes sociais: “Querida, levo algo de novo para a decoração da nossa sala de estar.”





A torneira dos golos abriu à passagem da meia hora, quando Bruno Fernandes deu o melhor seguimento a um passe de Paul Pogba. O médio francês também esteve em plano de grande destaque neste jogo, ao fazer quatro passes para finalização imediata. Com 1-0, o Leeds ainda esboçou a reação e chegou ao empate por Ayling, aos 48’. Sol de pouca dura, pois aos 52’ Greenwood voltava a fazer adiantar os red devils, este sábado em tarde verdadeiramente endiabrada. Bruno voltou então a aparecer, com mais dois golos magníficos, aos 54’ e 60’. A plateia completamente cheia (cerca de 72 mil espectadores) de Old Trafford rendia-se à classe do jogador português e aplaudia de pé. O vendaval ofensivo não parou e o Manchester United ainda chegou ao quinto golo, por Fred, aos 68’.

“Menos chato que Jesus”







Leia também Bruno Fernandes ainda adiantou United, mas Jota abriu caminho para vitória do Liverpool “Se um dia for treinador, quero ser menos chato do que Jorge Jesus.” A declaração é de Bruno Fernandes e foi feita durante uma entrevista ao canal ESPN Brasil. Ambos trabalharam juntos no Sporting e o jogador fez questão de dizer, após a tirada, que há muitos treinadores com quem gostou de trabalhar e Jesus “é um deles”.

Bruno Lage com derrota



Bruno Lage estreou-se este sábado no comando técnico do Wolverhampton, com uma derrota em casa do Leicester por 1-0. Ricardo Pereira fez a assistência para Vardy no golo. Noutro jogo, Diogo Jota marcou o primeiro golo do Liverpool na vitória por 3-0 em Norwich.