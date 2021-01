Bruno Fernandes sobe à liderança da liga inglesa

Um golo de Bruno Fernandes, de penálti (7º da época em 15 golos), deu a vitória (2-1) ao Manchester United diante do Aston Villa, que lhe permitiu igualar o Liverpool na liderança da liga inglesa.









No primeiro dia do ano, a Premier League não parou, como é tradição, e mesmo sem adeptos houve emoção em Old Trafford. Sob a batuta do português (que voltou a ser eleito pelos adeptos como o melhor de dezembro), os ‘red devils’ chegaram à vantagem por Martial, num golpe de cabeça certeiro perto do descanso, já depois de Bruno Fernandes ter tentado o golo num remate perigoso ao lado.

No segundo tempo, a grande figura do jogo acabou por ser De Gea. O espanhol só não conseguiu evitar o empate de Traore aos 58’. Pouco tempo depois, o árbitro assinalou um penálti muito contestado pelos villains sobre Pogba. Bruno Fernandes (um dos melhores no Manchester), chamado à conversão, não falhou e colocou o United em vantagem, resultado que se manteve até final.





No outro jogo do dia, o West Ham surpreendeu o Everton (André Gomes entrou aos 64 minutos) no seu estádio, vencendo por 1-0. O golo foi apontado por Soucek (86’).