Bruno Fernandes garante passagem do Manchester United e afasta rival Liverpool

Jogaço em Old Trafford com a estrela Bruno Fernandes a garantir a passagem do Manchester United aos oitavos de final da Taça de Inglaterra diante do rival Liverpool.









A vitória (3-2) dos red devils só surgiu no segundo tempo e só depois da entrada do craque português de 26 anos.

Entrou melhor o Liverpool, com Salah a fazer o primeiro logo aos 18’. A resposta não se fez esperar e oito minutos depois Greenwood fez o empate a passe de Rashford. Depois do descanso inverteram-se os papéis dos atacantes do United no 2-1. Num jogo de parada e resposta, foi de novo Salah a voltar a empatar para os reds.





O equilíbrio era a nota dominante até à entrada de Bruno Fernandes (66’). Doze minutos depois, o médio português beneficiou de um livre frontal e num disparo colocado, para o lado do guarda-redes Alisson, fez o golo da vitória. O Man. United vai agora enfrentar na próxima fase o West Ham.





Nos outros jogos do dia, destaque para a vitória (3-1) do Leicester (Ricardo Pereira foi titular) diante do Brentford. Já o Fulham (Cavaleiro não saiu do banco) foi surpreendido em casa pelo Burnley (1-3). O Chelsea bateu o Luton (3-0) com hat-trick de Abraham.