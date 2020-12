Bruno Fernandes entra e salva Manchester United

Bruno Fernandes não foi titular este sábado, mas acabou por salvar o Man. United contra o West Ham. Os red devils foram para o intervalo a perder por 0-1 (Soucek 38’), mas, depois de ter entrado logo no início da 2ª parte, Bruno Fernandes fez o passe para golo de Pogba, que empatou o jogo aos 65’. Poucos minutos depois, o ex-FC Porto Alex Telles assistiu Greenwood (68’) para o 2-1. Aos 78’ Rashford fechou o resultado final em 3-1. Este foi o primeiro jogo, em nove meses, com público na Liga inglesa. Estiveram 2000 espectadores no Olímpico de Londres.









Com este resultado, o United manteve a vantagem de um ponto para o rival Man. City, que bateu o Fulham, de Ivan Cavaleiro, por 2-0, com golos de Sterling (5’) e De Bruyne (26’). Os citizens alinharam com os portugueses João Cancelo e Rúben Dias. Bernardo Silva esteve no banco, mas não jogou - aliás, Pep Guardiola não fez qualquer substituição.

Na Liga italiana, a Juventus sofreu para vencer (2-1) o Torino. A Juve esteve a perder até aos 78’, minuto em que McKennie fez o empate, e só marcou o golo da vitória aos 89’ (Bonucci). Cristiano Ronaldo foi titular, mas ficou em branco.