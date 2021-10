Cristiano Ronaldo trava Espírito Santo na liga inglesa

Cristiano Ronaldo encheu o balão de oxigénio de Ole Gunnar Solskjaer, com uma participação decisiva na vitória por 3-0 do Man. United no terreno do Tottenham. O golo e a assistência do avançado português contribuíram para o triunfo que agrava a crise do compatriota Nuno Espírito Santo no comando técnico dos londrinos.Ao fim de quatro jornadas sem vencer na Liga inglesa, e depois de o líder Chelsea ter derrotado (3-0) horas antes o Newcastle, Solskjaer estava obrigado a vencer este sábado para não perder o comboio da frente. A equipa da casa foi mais perigosa na primeira parte, mas não teve a eficácia de CR7. A passe de Bruno Fernandes (a terceira assistência em dez jogos na prova), o craque português rematou em vólei, descaído sobre a direita e com pouco ângulo.Os comandados de Espírito Santo tentaram reagir no segundo tempo, mas sem sucesso. Já depois de ter visto anulado por fora de jogo o que seria o bis no jogo, Ronaldo aproveitou uma transição rápida para isolar Cavani, que não falhou o 2-0.Com o resultado sentenciado, Solskjaer aproveitou para dar descanso a Ronaldo (saiu aos 71’) e Bruno Fernandes (substituído aos 76’). Sem as duas estrelas em campo, o United ainda aumentou a vantagem (Rashford marcou aos 86’), deixando Espírito Santo ainda mais fragilizado com o resultado.O City foi sábado surpreendido em Manchester pelo Crystal Palace. Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares na derrota por 0-2. Um pouco melhor fez o Liverpool, também em casa. Os reds estiveram a vencer por 2-0, mas permitiram ao Brighton chegar ao empate (2-2). Diogo Jota ainda entrou aos 78’, mas não evitou a perda de dois pontos.Outro português em evidência este sábado foi Nuno Tavares. O lateral jogou os 90 minutos no triunfo (2-0) do Arsenal em Leicester.