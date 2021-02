O Man. City saiu este domingo de Liverpool com uma vitória (4-1) que reforça a sua liderança na Liga inglesa. Os citizens somaram o 14º triunfo seguido em todas as provas, dez deles para o campeonato. Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares no City, já Diogo Jota (lesionado) ficou de fora no Liverpool.









Numa primeira parte amarrada, a grande oportunidade pertenceu aos ‘citizens’. Sterling apostou num lance individual e acabou travado na área. Foi assinalado penálti e Gundogan atirou por cima. No segundo tempo, o alemão redimiu-se ao marcar. Os ‘reds’ reagiram e, aos 63’, Salah faturou da marca dos 11 metros, após Rúben Dias ter cometido falta sobre o egípcio. Aos 71’, ainda foi anulado um golo ao City, mas, no lance seguinte, Alisson entregou a bola ao adversário e na sequência da jogada Gundogan bisou. Aos 77’, Bernardo Silva assistiu Sterling, que fez o 3-1, e depois Foden deu a machadada final.

Ainda este domingo, o Tottenham, treinado por José Mourinho, voltou às vitórias, após três jogos sem vencer, ao derrotar em casa o West Browwich (2-0). Já o Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, empatou (0-0) na receção ao Leicester (Ricardo Pereira).