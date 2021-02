Alemanha impede entrada do Liverpool no país devido às restrições da Covid-19

O jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões do Liverpool com o Leipzig não vai ser disputado na Alemanha, como estava previsto, devido às restrições impostas pelo governo alemão, avança a SkySports.O governo referiu que não vai abrir exceção às restrições para o Liverpool. "A Lei de Proteção aprovada pelo governo alemão na sexta-feira passada prevê apenas algumas exceções e nenhuma regulamentação especial para atletas profissionais. A Polícia Federal informou hoje ao clube RB Leipzig que a constelação de casos descritos não se enquadra nas exceções", disse o governo daquele país.A Skysports avança que a UEFA está em negociações com a Federação Alemã de futebol para encontrar uma solução.As viagens para a Alemanha estão proibidas até 17 de fevereiro devido ao aparecimento de novas mutações do coronavírus. Apenas os cidadãos e residentes alemãs podem entrar no país.