Bastou um erro da defesa do Everton para o Man. City sair este sábado de Liverpool com uma vitória por 1-0. A oito minutos do fim do tempo regulamentar, Bernardo Silva cruzou a bola, que desviou num defesa contrário; Michael Keane falhou o corte, que parecia fácil de fazer, e Foden não desperdiçou. Com este triunfo, o City (que também contou com Rúben Dias e João Cancelo entre os titulares) fica mais confortável na liderança da Liga inglesa, até porque o Liverpool só joga mais tarde devido à final da Taça da Liga que hoje (16h30) disputa frente ao Chelsea.









E se o City segue em velocidade de cruzeiro, o vizinho United teima em não ganhar embalo. A equipa de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes (completaram os 90 minutos) não foi além de um nulo na receção ao Watford. Em 27 jornadas, os red devils têm mais empates e derrotas somados (14) do que vitórias (13). E o Arsenal, com menos três jogos, tem só dois pontos a menos na luta do 4º lugar.

Nota final para o regresso de Eriksen (jogou na derrota do Brentford) aos jogos oficiais 259 dias depois da paragem cardíaca no Euro 2020 que quase lhe custou a vida.