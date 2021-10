"Vocês não têm vergonha?”. Estas terão sido as palavras com que Cristiano Ronaldo confrontou os colegas de equipa ao intervalo do jogo da passada quarta-feira, na Liga dos Campeões, quando o Man. United perdia (0-2) em casa frente à Atalanta.









Segundo o jornal ‘The Sun’, CR7 disse que o desempenho dos jogadores estava a ser inaceitável e que o United não podia jogar assim diante dos seus adeptos. A reprimenda surtiu efeito, uma vez que os ‘red devils’ viraram o resultado na 2ª parte, acabando por vencer por 3-2, precisamente com um golo do craque português.

Essa reviravolta travou a onda de críticas em redor de Ronaldo, nomeadamente quanto ao seu desempenho defensivo. "O meu papel no clube é ganhar, ajudar a equipa a vencer e marcar golos. O trabalho defensivo também faz parte. Mas tenho 36 anos, já ganhei tudo. Vou preocupar-me com as pessoas que dizem coisas más sobre mim? Elas que falem, porque vou continuar a calar bocas e a ganhar troféus", afirmou o avançado português numa entrevista à Sky Sports.





CR7 tem já este domingo (16h30 - Sport TV 3) nova oportunidade de comprovar a sua influência nos 'red devils'. O United recebe o Liverpool, para a 9ª jornada da Liga inglesa, com a pressão de estar já a oito pontos do líder Chelsea (tem mais um jogo).



bruno em risco

Bruno Fernandes acabou o último jogo do Man. United com queixas físicas e subsistem dúvidas se recupera a tempo da receção de hoje ao Liverpool. Nos visitantes, Diogo Jota deverá ser aposta para o onze titular.



city vence com brilho

O Man. City arrancou este sábado uma vitória fácil, por 4-1, em casa do Brighton. Bernardo Silva brilhou a grande nível, com uma assistência para o 1-0 e outros lances de perigo. Rúben Dias e João Cancelo também foram titulares nos ‘citizens’, que seguem no 2º lugar da Liga inglesa.

3 golos leva Ronaldo em 5 jogos na Liga inglesa. CR7 é o 12º na lista de goleadores, liderada por Vardy (Leicester): 7 golos.





Wolves empatam



O Leeds aproveitou um penálti cometido por Nélson Semedo nos descontos para empatar (1-1) com o Wolverhampton.