Arthur Cabral aponta à titularidade frente ao AVS, esta quinta-feira, no jogo que vai decidir uma vaga na ‘final four’ da Taça da Liga. A ideia de Roger Schmidt é alimentar o ego do avançado brasileiro, de modo a que o seu rendimento comece a ser mais impactante na equipa.



Contratado à Fiorentina por 20 milhões de euros, mais cinco milhões de euros em objetivos, Arthur Cabral ainda não marcou no campeonato.









