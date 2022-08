Arthur Gomes, extremo brasileiro do Estoril, é hipótese para reforçar o setor atacante do Sporting até ao fecho do mercado.



O jogador de 24 anos é seguido pelo emblema de Alvalade há algum tempo e tem características que agradam a Rúben Amorim para jogar nas faixas. O Estoril, precisamente o próximo adversário dos leões na Liga, é detentor de metade do passe do brasileiro, sendo que o restante pertence ao Santos.









