Não há volta a dar. Elencar as principais revelações do campeonato nacional de futebol desta temporada é um exercício que obrigatoriamente tem de ser feito a partir do campeão, Sporting. O clube de Alvalade alicerçou grande parte do seu título no rendimento de vários jogadores que suplantaram largamente o melhor que deles se esperava.Nuno Mendes surge à cabeça. O lateral-esquerdo já revelara talento ...