O médio português João Mário foi esta terça-feira anunciado como novo reforço do Benfica. Num vídeo partilhado pelo Benfica nas redes sociais, o jogador reencontrou-se com o treinador dos encarnados, Jorge Jesus, no centro de treinos do Seixal.Nas imagens é ainda possível ver João Mário ao lado de Rui Costa.