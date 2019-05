Ver esta publicação no Instagram O campeão voltou ?? #reconquista Uma publicação partilhada por pizzi21 (@pizzi21) a 18 de Mai, 2019 às 1:15 PDT

As redes sociais dos jogadores do Benfica começaram a preencher-se a partir do momento em que os encarnados conquistaram o título no Estádio da Luz, após um triunfo frente ao Santa Clara.João Félix foi um dos jogadores que fizeram publicações nas redes sociais, tal como Pizzi.