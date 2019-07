AS Roma lança campanha solidária e apresenta reforços lado a lado com alerta para crianças desaparecidas

Leonardo Spinazzola su Instagram: "Una menzione particolare va alla lodevole iniziativa della società a sostegno della ricerca dei bambini scomparsi. Onorato di essere il primo a farne parte. Grazie a tutti. A presto".



#ASRoma pic.twitter.com/uuzXUzm5X5 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 1, 2019

O clube italiano AS Roma lançou uma campanha de sensibilização para jovens desaparecidos através dos vídeos de apresentação dos novos jogadores do plantel.A ação do clube tem sido amplamente elogiada nas redes sociais e consiste em colocar lado a lado imagens das novas contratações da Roma e imagens de crianças desaparecidas tanto em Itália como nos Estados Unidos.A AS Roma diz que pretende aproveitar a natureza viral dos anúncios de contratações para ajudar a divulgar os casos de crianças desaparecidas.O clube divulga duas versões em vídeo de cada contratação, uma para crianças desaparecidas em Itália e outra para crianças desaparecidas nos Estados Unidos.