Associação de Futebol de Aveiro averigua alegada tentativa de corrupção desportiva para beneficiar o ADC Lobão

A Associação de Futebol de Aveiro, através do conselho disciplinar, instaurou um processo de averiguações sobre as alegadas tentativas de corrupção, através de mensagens de aliciamento, aos jogadores da UD Mansores.Em causa estará a verdade desportiva na partida entre a UD Mansores e a UDC Lobão a contar para o campeonato distrital Divisão Elite. A vitória (0-2) da ADC Lobão garantiu o acesso à fase de apuramento de subida ao Campeonato de Portugal.A polícia judiciária do Porto também está investigar uma denúncia, feita por uma pessoa externa ao clube, que dava conta dos contactos, via telemóvel, feitos para os jogadores da UD Mansores nas vésperas da partida com a ADC Lobão. Osabe a equipa de inspetores responsável pela investigação judicial já ouviu os jogadores arouquenses, assim como responsáveis do clube, e realizou perícias aos equipamentosA vitória da equipa feirense garantiu o quarto lugar da classificação geral, a última vaga para a fase de apuramento e de subida ao campeonato de Portugal. O ADC Lobão disputou o quarto lugar com Sporting Clube de Espinho.A derrota dos tigres em Fiães (1-0) deixou os espinhenses fora dos quatro primeiros lugares.Entretanto, o sorteio do calendário para a fase de apuramento já teve lugar na sede da Associação de Futebol de Aveiro em Cacia, Aveiro. A ADC Lobão recebe o CD Estarreja, na primeira fase, a 19 de Fevereiro de 2023.