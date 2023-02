PJ investiga denúncia de tentativa de corrupção desportiva em Aveiro

A Polícia Judiciária está a investigar uma denúncia de tentativa de corrupção desportiva no jogo entre a UD Mansores e a ADC Lobão, no passado domingo, a contar para a principal divisão distrital de Aveiro.O triunfo por 2-0, na última jornada da primeira fase, da ADC Lobão garantiu o quarto lugar final e último que garante o acesso à fase de apuramento para a Liga 3.Segundo a denúncia, feita por uma pessoa externa ao clube, foram enviadas mensagens aos atletas da UD Mansores. "A direcção está colaborar em tudo para ajudar no apuramento da verdade", adiantou fonte próxima do clube."Estou completamente tranquilo. Tenho a certeza que não houve ninguém da minha direcção envolvido nesse esquema", disse, ao Correio da Manhã, José Silva Rocha, presidente da ADC Lobão."Não fui contatado pela polícia judiciária. Quando o for, terei todo o gosto em responder ao que me for perguntado", garantiu o dirigente. A Associação de Futebol de Aveiro, questionada pelo Correio da Manhã, revelou não ter conhecimento da denúncia da UD Mansores.