Atlético Mineiro sagra-se campeão brasileiro 50 anos depois

O Atlético Mineiro sagrou-se campeão brasileiro de futebol pela segunda vez na história, 50 anos depois, após consumar uma reviravolta no terreno do Bahia, onde venceu por 3-2.

Em Salvador, os anfitriões adiantaram-se no marcador, já na segunda parte do jogo em atraso da 32.ª jornada do Brasileirão, com golos de Luiz Otávio, aos 62 minutos, e, logo de seguida, de Gilberto, aos 66.

Mas a formação comandada por Cuca, que tinha conquistado a Libertadores pelo emblema de Belo Horizonte em 2013, conseguiu a reviravolta, em quatro minutos, com o antigo avançado do FC Porto Hulk a marcar o seu 17.º golo na competição, na conversão de uma grande penalidade, aos 73, e um 'bis' de Keno, aos 74 e 77.

O Atlético Mineiro, que apenas tinha vencido o Brasileirão em 1971, sucede no historial ao Flamengo, campeão em 2019, sob o comando de Jorge Jesus, e 2020.

Após 36 jornadas, duas jornadas do fim, o 'Galo' soma 81 pontos, mais 11 do que o Flamengo, segundo classificado, que tem menos um jogo, e mais 19 do que o Palmeiras, bicampeão da Libertadores e comandado pelo português Abel Ferreira.