Roger Schmidt deve apostar em Fredrik Aursnes (direita) e Juan Bernat (esquerda) como laterais, no duelo importante de amanhã do Benfica com a Real Sociedad, para a Champions.



Dar mais segurança e experiência é o grande objetivo do treinador, que pretende assim travar dois dos principais trunfos do conjunto basco: Kubo e Oyarzabal (juntos têm 10 golos e quatro assistências para golo).









