Ausência de Vieira retarda negócio de João Mário no Benfica

O negócio com vista à transferência de João Mário para o Benfica pode retardar, devido à detenção do presidente Luís Filipe Vieira.João Mário é o médio desejado por Jorge Jesus para atacar a nova época que arranca no início de agosto, com a participação na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A situação vivida pelo presidente vai dificultar a agilização de um negócio que está a ser complexo, face às ameaças do Sporting em recorrer para os tribunais.O médio internacional português, que se transferiu do Sporting para o Inter Milão em 2016 a troco de 40 milhões de euros mais cinco por objetivos, ficou com uma cláusula antirrivais no contrato. Ou seja, se o jogador regressasse a Portugal para o Benfica ou FC Porto, o clube italiano teria de pagar 30 milhões de euros.