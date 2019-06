Avançado camaronês Joel Tagueu dispensado da CAN por problema cardíaco

Le #MISEP , le Pr Narcisse Mouelle Kombi exprime ce moment sa sollicitude à Joël TAGUEU, forfait pour la CAN suite à une anomalie cardiaque confirmée en Égypte.

L'attaquant camerounais est accompagné du sélectionneur Clarence Seedorf et du Pr William Ngatchou Médecin des #Lions pic.twitter.com/lgA663Txor — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) June 24, 2019

O avançado Joel Tagueu, que jogou no Marítimo, foi esta segunda-feira dispensado da seleção camaronesa de futebol depois de lhe ter sido diagnosticado um problema cardíaco, que o afasta da Taça das Nações Africanas (CAN), a decorrer no Egito."O médico dos 'Leões Indomáveis', o professor William Ngatchou, detetou no avançado Joel Tagueu (...) uma anomalia na implantação de uma artéria coronária, com o sério risco de morte súbita", anunciou a federação camaronesa, em comunicado.O organismo acrescenta que, por conselho médico, o selecionador, o holandês Clarence Seedorf, decidiu prescindir do jogador a menos de 24 horas da estreia na CAN2019, frente à Guiné-Bissau.Noutras publicações, foi adiantado que a federação já fez um pedido para poder substituir o avançado.Joel esteve no Marítimo desde janeiro de 2018 até o final da última época, tendo feito o registo de 49 jogos e 19 golos no emblema madeirense, do qual despediu em maio, por regressar aos brasileiros do Cruzeiro, que haviam emprestado o avançado.Os Camarões estreiam-se na CAN na terça-feira, diante da Guiné-Bissau, em jogo do grupo F, no qual estão ainda o Gana e o Benim.