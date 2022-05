Avançado inglês Andy Carroll apanhado na cama com loira dias antes de casar

Andy Carroll, antigo internacional inglês, de 33 anos, que agora veste as cores do West Bromwich, no Championship, foi fotografado na cama com uma loira 15 dias antes do seu casamento com Billi Mucklow, namorada e mãe de dois dos seus filhos. As fotos tornaram-se virais e um amigo reconheceu, em declarações ao The Sun, que "a situação é embaraçosa, estando o casamento tão perto de acontecer".O avançado foi para o Dubai, onde decorria a despedida de solteira na noiva. Ela depois regressou a Inglaterra e ele permaneceu no país, onde dois dias mais tarde deu início à sua despedida de solteiro. O antigo futebolista do Newcastle e do Liverpool, entre outros clubes, passou o primeiro dia em festa com Taylor Jane Wilkey, gerente de um bar.Carroll acabou por convidá-la, juntamente com dois amigos, para irem a outro bar, acabando os dois na suite do hotel onde o jogador estava instalado.Depois foram partilhadas fotos de Taylor junto do jogador na cama, bem como da mulher a usar um roupão com o nome de Andy Carroll gravado. Ela mandou-as para uns amigos em Inglaterra, que depois as divulgaram.A mulher falou ao 'The Sun' e garante que tudo não passou de "uma brincadeira inocente". "Foi depois da festa. Fomos para o hotel dele, estava lá eu, o Andy e uma amiga minha. Não dormi com ele, foi apenas isso, nós os três no quarto. Foi um dia agitado e uma noite com muita bebida. Estávamos todos muito bêbados. Fomos para a suite dele, ouvimos alguma música, ele foi para a cama e adormeceu. Eu e a minha amiga ficámos lá até de manhã e tirámos a foto por brincadeira. Não aconteceu nada de sexual."O jogador regressa por estes dias a Inglaterra, onde vai ter de dar explicações à namorada, com quem no ano passado decidiu casar. Andy Carroll tem outros dois filhos, de uma anterior relação.