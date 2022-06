O avançado japonês Ayase Ueda foi apontado ao Sporting como reforço da próxima época, noticiou a imprensa local.



O jogador, de 23 anos, está na seleção nipónica e tem-se mostrado próximo de Morita, médio do Santa Clara, que deve ser apresentado como reforço dos leões nos próximos dias.



Ueda é um ponta de lança com 1,82 metros e encaixa no perfil pretendido por Rúben Amorim para o ataque.









Ver comentários