Apontado como provável reforço do Barcelona, João Félix viu o seu nome vetado por Xavi Hernández. A notícia é avançada pelo jornal espanhol ‘As’, que adianta detalhes sobre as prioridades do treinador da formação catalã. Segundo aquele diário, Xavi quer um jogador de meio-campo (de entre os três reforços pretendidos) com forte sentido ofensivo.









