O Barcelona está a estudar a contratação de João Félix, desviando o jogador do Benfica, que continua atento à evolução do processo para se apresentar como alternativa caso o Atl. Madrid não encontre outra colocação para o internacional português até ao fecho do mercado de transferências.



Segundo o jornal catalão ‘Sport’, as declarações de João Félix a assumir que “adoraria jogar no Barcelona” e que os blaugranas “sempre” foram a sua “primeira escolha” inserem-se na estratégia de Jorge Mendes.









