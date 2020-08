Barcelona tem um caso positivo de Covid-19 no plantel

Um dos nove futebolistas do FC Barcelona que estão a iniciar a pré-temporada testou positivo à covid-19, informou esta quarta-feira o clube, acrescentando que estes jogadores não contactaram com a equipa que vai disputar a Liga dos Campeões.

O português Trincão (ex-Sporting de Braga) é um dos jogadores que integra este grupo no emblema catalão, juntamente com Pedri, Rafinha, Aleñá, Oriol Busquets, Miranda, Matheus Fernandes, Todibo e Wague.

De acordo com o clube, o jogador em causa está assintomático e a cumprir isolamento domiciliário, não tendo tido contacto com a comitiva que vai viajar na quinta-feira para Lisboa, onde vai disputar a 'final a oito' da 'Champions'.

O FC Barcelona defronta os alemães do Bayern Munique, na sexta-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, o jogo dos quartos de final.

