Bas Dost revoltado com tratamento que tem recebido de Keizer e Varandas

Bas Dost vive momentos de grande desilusão no Sporting. O avançado holandês sente-se pressionado a sair para o Eintracht Frankfurt e até chora de revolta com o tratamento que tem recebido de Keizer e Varandas, apurou oO Sporting tem um princípio de acordo com os alemães do Eintracht para a transferência do avançado, mas o jogador ainda não se decidiu. Aliás, esta segunda-feira ainda integrou o treino dos leões.sabe que Bas Dost está desgostoso com o tratamento que tem recebido em Alvalade. Gosta do país e do clube. Até fazia planos de terminar a carreira em Portugal.Depois de ter sido um dos mais visados no ataque a Alcochete, tendo recebido pontos num golpe na cabeça, Bas Dost aceitou regressar. Viu o seu salário disparar para os três milhões líquidos por ano (seis milhões com impostos) e é essa verba que os leões não conseguem suportar.O holandês, de 30 anos, acaba mesmo por ser uma das vítimas do fracasso da transferência de Bruno Fernandes. Varandas terá de pagar cinco milhões de euros ao empresário Miguel Pinho e o médio vai renovar ficando com o vencimento de Bas Dost.Os leões estão no mercado por um avançado e esta segunda-feira a imprensa italiana avançou o nome do filho do técnico Diego Simeone, Giovani (24 anos, Fiorentina). Já Slimani e André Silva estão fora de questão.Rodrigo Battaglia já treinou esta segunda-feira sem limitações e está prestes a integrar o lote de disponíveis de Marcel Keizer.O médio argentino, de 28 anos, está afastado da competição desde novembro de 2018, quando sofreu uma entorse do joelho direito com rotura do ligamento cruzado anterior no jogo dos leões com o Santa Clara (vitória por 2-1 nos Açores). Foi operado e a recuperação durou nove meses, mais três do que os seis previstos.Já Jovane Cabral realizou tratamento e Ristovski fez treino condicionado.