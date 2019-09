Belenenses SAD vence Mafra por 3-0 em jogo particular

O Belenenses SAD venceu este sábado o Mafra, da II Liga de futebol, por 3-0, em jogo particular que promoveu a estreia de Pedro Ribeiro, que orientava os sub-23, no comando técnico, após a saída de Silas.Os golos do Belenenses SAD foram apontados por André Santos (48 minutos), Licá (67) e Kikas (71), que 'afinaram' a pontaria para os jogos oficiais, nos quais os 'azuis' ainda não apontaram qualquer golo em cinco encontros.Os 'azuis' alinharam de início com André Moreira, Diogo Calila, Gonçalo Silva, Chima Akas, Nilton Varela, Nuno Coelho, André Santos, Matija Ljujic, André Sousa, Robinho e Licá.Alguns jogadores da equipa de sub-23, como Nilton Varela e Robinho, titulares, e de Tomás Ribeiro, Tiago Esgaio, Luca Van Der Gaag, Edi Semedo e Sithole, que entraram no decorrer da partida, deram o seu contributo neste jogo-treino, em Mafra.Na próxima jornada da I Liga, o Belenenses SAD, penúltimo classificado com dois pontos, desloca-se à Madeira para defrontar o Marítimo, 11.º, com quatro pontos, em 15 de setembro, às 16:00.