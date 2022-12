Os bons resultados na fase de grupos da Champions permitiram ao Benfica trepar no ranking da UEFA. As águias, aliás, são o único clube português a melhorar a sua classificação na época em curso face ao término de 2021/22.



Com a vitória no Grupo H e a passagem aos oitavos de final, os encarnados somaram 19 mil pontos no ranking da UEFA.









