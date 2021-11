Benfica congela em Munique e complica apuramento na Champions

Sem surpresas, o Benfica sucumbiu perante o poder do Bayern, no frio de Munique. A pesada derrota (após a goleada 0-4 na Luz) complica as contas das águias, que ainda sonham com a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões.









Jorge Jesus tinha alertado que este não era o jogo para decidir a passagem à próxima fase e acabou por mudar três habituais titulares (Otamendi, Weigl e Rafa), em risco de falharem o jogo com o Barcelona se vissem amarelo nesta jornada.

Entrou bem o Benfica. Nos primeiros minutos jogou no meio-campo adversário e chegou a assustar o poderoso Bayern. Mas aos seis minutos surge o aviso inicial. Odysseas teve a primeira (de muitas) intervenção de nível da noite, após grande jogada de Coman.









Leia também Benfica goleado em Munique complica contas do apuramento na Champions As águias ainda marcaram por Lucas Veríssimo, mas o árbitro assinalou fora de jogo de Pizzi. A partir daí o inevitável aconteceu. O Bayern carregou , encostou o Benfica às cordas e chegou com naturalidade ao golo. Primeiro por Lewandowski, após mais uma grande jogada de Coman, que deixou Grimaldo nas covas, depois por Gnabry num magistral toque de calcanhar a passe do goleador polaco.

Mas ao contrário do esperado, o Benfica reagiu. Já depois de Yaremchuk ter assustado Neuer, as águias reduziram num cabeceamento do central Morato, a passe de Grimaldo.





O Bayern Munique, até ao descanso, ainda dispôs de uma grande penalidade, mas Odysseas adivinhou e defendeu o remate fraco e sem colocação de Lewandowski.





Sem nunca carregar muito mas com processos simples e eficazes, Sané, logo após o intervalo, deitou por terra toda e qualquer réstia de esperança num outro resultado que não a derrota. Depois, Lewandowski redimiu-se do penálti falhado e colocou a sua equipa a vencer 4-1. Darwin ainda reduziu após lance de grande qualidade técnica de João Mário, mas o Bayern acabaria por fechar as contas (pesadas, mas justas) pelo inevitável goleador polaco.





O Benfica vai agora a Barcelona ainda com esperanças. Precisa de vencer para passar os blaugrana, para depois no último jogo decidir com o Dínamo Kiev se continua na Champions, se transita para a Liga Europa ou encerra a participação nas provas europeias esta temporada.



Jesus: "Houve coisas positivas"

Não saímos satisfeitos com o resultado, mas há coisas positivas a retirar desde jogo." Foi desta forma que Jorge Jesus abordou a goleada sofrida em Munique, por 5-2.



Para o técnico do Benfica houve alguns jogadores com exibições positivas e ressalvou o facto de ter poupado Otamendi, Weigl e Rafa para não verem nenhum cartão amarelo, pois ficariam de fora das partidas com o Barcelona e Dínamo Kiev. Jesus admitiu ainda necessidade de "dar mérito" ao adversário, mas reconheceu que a equipa em alguns dos golos sofridos costuma "fazer melhor".



As contas da qualificação ficaram mais complicadas, depois do triunfo do Barcelona frente ao Dínamo Kiev. "Temos de ser pragmáticos e objetivos. Depois do sorteio as equipas teoricamente qualificadas eram o Bayern e o Barcelona e nós ainda estamos na luta e dependemos apenas de nós", disse Jesus. O técnico confia em pontuar na Catalunha, o que relega a decisão do apuramento para a última jornada, em que as águias recebem o D. Kiev e o Barça visita o Bayern Munique.



Odysseas evitou vexame maior

Odysseas - Pode um guarda-redes que foi goleado ser o melhor da sua equipa? Pode. O guarda-redes grego sofreu cinco golos mas fez sete defesas, algumas de elevado grau de dificuldade.

Gilberto – Tentou segurar os ímpetos de Gnabry, sendo muitas vezes batido. Estes jogos não são para ele.

Lucas Veríssimo – Não chegou à bola para evitar o 1-0 e cometeu um penálti. Pouco.

Vertonghen – Dificuldades para segurar o poderio germânico. Assistiu no camarote ao calcanhar de Gnabry.

Morato – Reduziu de cabeça para 2-1. Bons cortes e outros erros evitáveis.

Grimaldo – Levou uma ‘coça’ de Coman em vários momentos, cruzou para o 2-1.

Meité – Útil a defender e a travar jogo, uma nulidade no jogo ofensivo.

João Mário – Foi dos menos maus, bem a temporizar o jogo. Assistência para o 4-2.

Pizzi – Se fosse tão intenso a pressionar os adversários como é a lamentar-se com os braços, era mais útil à equipa.

Everton – Agitador na esquerda nos primeiros vinte minutos. Depois, o costume...

Yaremchuk – Sozinho na frente teve pouca bola.

Diogo Gonçalves – Acrescentou pouco na direita.

Darwin – Marcou e ajudou a minimizar a goleada.

Rafa – Poupado por Jesus, aqueceu para outros jogos.

Paulo Bernardo – Vontade e pouco mais.

Gonçalo Ramos – Sem tempo e bola para grandes coisas.