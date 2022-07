Reinier está muito perto de reforçar o Benfica e está só à espera do OK final para rumar a Lisboa, apurou o Correio da Manhã. O jogador brasileiro, que pertence aos quadros do Real Madrid, tem vindo a treinar na capital espanhola junto de um preparador físico para manter a forma e estar pronto a integrar os exigentes trabalhos de pré-temporada.









