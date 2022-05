Na ausência de títulos conquistados pelo plantel de Nélson Veríssimo, Rui Costa teve ontem direito a festejar, em pleno Estádio da Luz, o bicampeonato arrecadado pela equipa de futebol feminina. As encarnadas venceram o Sporting (3-1) e confirmaram a superioridade demonstrada ao longo da temporada.









Carole Costa, Andreia Faria e Ana Vitória marcaram os golos do clube da Luz, enquanto Katelin Talbert reduziu para as leoas.

Além do título, o Benfica conseguiu bater o recorde de assistência num jogo oficial de futebol feminino em Portugal. Estiveram 14 221 espectadores na Luz. O registo só é superado pelos 15 204 que estiveram no Restelo, em 2019, num particular entre Sporting e Benfica. No final, a capitã Sílvia Rebelo levantou o troféu sob o olhar atento dos adeptos e também das jogadoras do Sporting, que ficaram em campo e assistiram à cerimónia.





“Sabíamos que o jogo ia ser difícil, mas os benfiquistas apareceram e é maravilhoso festejar aqui”, disse Cloé Lacasse. Andreia Faria agradeceu o apoio: “Foi uma sensação incrível marcar perante estes adeptos e espero que se volte a repetir.”