Benfica encaixou 49,5 milhões em vendas neste mercado

O Benfica foi dos três grandes aquele que mais transações realizou neste mercado: obteve 49,5 milhões em vendas e gastou pouco mais de 24, muito menos do que os 100 milhões da temporada passada. As saídas de Pedrinho (18 milhões), Waldschmidt (12) e Nuno Tavares (8) contribuíram para que a SAD encarnada tivesse um saldo positivo.









No Sporting, as compras representaram metade daquilo que o rival de Lisboa realizou. O FC Porto acabou por ser o único que, entre os grandes, teve um saldo negativo. Fez compras no valor de 24 milhões e vendas de apenas 21 milhões.





Leia também Jorge Jesus limpa balneário do Benfica para época 2021/2022 Ainda no que ao Benfica diz respeito, a SAD esteve muito ativa para resolver casos pendentes. Samaris acabou por rescindir com as águias num processo que se arrastava há alguns dias. O grego deixa a Luz ao fim de sete temporadas.

Concluídos ficaram também os empréstimos de João Filipe (Celtic), Tomás Tavares (Basileia, com opção de compra), João Ferreira (V. Guimarães), Florentino (Valladolid, com opção de compra) e Chiquinho (Sp. Braga).





Esta terça-feira surgiu ainda a possibilidade do avançado Haris Seferovic rumar à Sampdoria, mas segundo a imprensa italiana, o internacional suíço recusou a suposta proposta. Outro rumor do dia foi a possibilidade dos turcos do Besiktas contratarem Gedson Fernandes, mas tal acabou por não se verificar e o médio vai permanecer sob o comando técnico de Jorge Jesus em 2021/2022.