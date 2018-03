Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica esconde cartilha de rivais

“Não posso responder. Não sei do que é que está a falar”, diz Janela.

A célebre cartilha disponibilizada a comentadores do Benfica continua a ser produzida. Contudo, o caso dos mails levou a alterações no seu método de distribuição, com o objetivo de esconder o seu conteúdo e proteger a identidade do criador.



Segundo sabe o CM, em alguns casos, o documento passou a ser entregue em mão, fugindo à utilização do correio eletrónico. Já quem continua a receber o ‘Boletim Informativo’ por mail não tem hipótese de saber qual o remetente, ao contrário do que sucedia no passado, já que o envio é feito através de uma conta própria que faz a distribuição por uma lista de endereços predefinidos e anónimos, que só são conhecidos por quem a criou.



Estas decisões foram tomadas por receio de novas fugas, que voltassem a expor o autor da cartilha, alegadamente Carlos Janela, os seus destinatários e sobretudo o conteúdo. Questionado se é o autor deste boletim, Carlos Janela apenas diz: "Não posso responder. Não sei do que é que está a falar."



O CM teve acesso a uma das mais recentes cartilhas, de 1 de março. No documento "confidencial e intransmissível" são explicados, em doze páginas, os pontos que os comentadores devem enfatizar, sendo que mais de metade é dedicada ao FC Porto.



César Boaventura, direta ou indiretamente, é referido em quase duas dezenas de ocasiões, e é dito que é "obrigatório" que o empresário seja chamado a prestar declarações ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. "Temos de continuar a alimentar e até aumentar a divulgação pública destas denúncias" e "temos de manter estas incriminações na ordem do dia, bem vivas, até ser aberto o respetivo processo judicial" são dois dos exemplos.



O Sporting tem direito a quase três páginas e o foco é uma ligação entre a expulsão de Gelson no jogo com o Moreirense e a contratação de Hernâni Fernandes, referindo que se o ex-árbitro auxiliar não ensinou os jogadores a evitar punições disciplinares é porque foi "contratado para outro tipo de serviços".



A cartilha conclui assim que o Sporting "contrata ex-árbitros" com o objetivo de "influenciar as arbitragens". Contactada pelo CM, fonte oficial do Benfica afirmou: "Não temos comentários a fazer. Todos os clubes fornecem informações."



"[Cartilha] é sinal de profissionalização"

"Sempre assumi que recebo informações do Benfica. É útil e proveitosa em termos de análise, mas não vou entrar em detalhes sobre quem é que a envia e para quem. Este tipo de informação todas as grandes organizações a têm e é um sinal de profissionalização do Benfica", diz André Ventura ao CM. José Calado também assume que recebe a cartilha, ao contrário de António Figueiredo e Pedro Guerra.